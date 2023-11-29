США запровадили санкції проти осіб та організацій білорусі

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, передає Укрінформ.

«Сьогодні OFAC запроваджує санкції проти 11 організацій і семи фізичних осіб»,- зазначається в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що обмеження вводяться з метою посилення тиску на авторитарний режим олександра лукашенка «через його жорстоке придушення демократичного громадянського суспільства в білорусі, корупційне фінансове збагачення сім’ї та співучасть у невиправданій війні росії проти України».

Зазначається, що до «чорного списку» внесені генсек Червоного хреста білорусі, гендиректор белтаможсервіс, глави оборонних концернів беломо та лемт беломо, а також цілий список підприємств військової промисловості.

Окрема категорія осіб визначена як «гаманці» лукашенка, в тому числі бізнесмен олександр шакустін, олігархи павел топузідіс та віктор петрович, а також пов’язані з ними бізнес-компанії.