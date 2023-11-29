В Оксфордському університеті обрали слово року

Воно походить від частини слова charisma ("харизма"). Означає здатність приваблювати за допомогою стилю, чарівності або зовнішності, йдеться у повідомленні університету.

Актор Том Голланд цього року в інтерв'ю сказав: "У мене зовсім немає rizz. У мене обмежена rizz".

Слово року обирали у ході відкритого голосування. Rizz випередило слово Swiftie (фанат Тейлор Свіфт), situationship (сексуальні стосунки без зобов'язань) та prompt (інструкція штучному інтелекту).