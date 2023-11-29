путін: Наша активність у світових справах тільки наростатиме

Про це сказав президент рф володимир путін на церемонії вручення вірчих грамот послам іноземних держав.

"Як би хто не хотів, наша активність у світових справах тільки наростатиме", – заявив путін на церемонії у присутності 21 посла, серед яких були дипломати Великої Британії, Німеччини, Швеції та інших союзників України.

путін лицемірно сказав, що росія "не сприймає блокову конфронтацію, будь-які кроки, що йдуть урозріз зі Статутом ООН".

"Наша країна не має упереджених, а тим більше ворожих намірів до будь-кого, і, звичайно, розраховує, що всі міжнародні партнери у відносинах з нами дотримуватимуться принципів рівноправності та взаємного врахування інтересів", – додав президент рф.