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У ЄК відреагували на заяву Орбана щодо прагнення України приєднатися до ЄС

05.12.2023 / 13:19
У Європейській комісії відреагували на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який заявив, що ЄС на грудневому саміті не повинен розглядати питання про початок переговорів з Україною про вступ до блоку, вказавши, що не погоджуються, що така пропозиція "необґрунтована".

Про це пише УНН.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував угоду "до 5-10 років" про стратегічне партнерство між Україною та ЄС замість переговорів про членство.

У неділю у соцмережі X він підтвердив свою позицію. Орбан написав: "Зрозуміло, що пропозиція Єврокомісії щодо вступу України до ЄС є необґрунтованою та погано підготовленою. У порядку денному грудневої Ради ЄС їй не місце!"

На це у понеділок на брифінгу відреагувала речниця Єврокомісії Ана Пізонеро.

«Ми дотримуємося нашої пропозиції, рекомендації. Ні, ми не вважаємо, що вона необґрунтована. Навпаки, я вважаю, що Україна виконала величезну роботу - і за швидкістю, і за змістом, це неодноразово наголошувала президент (Єврокомісії - ред.). І, очевидно, тепер державам-членам доведеться ухвалювати рішення на основі нашого пакету розширення», - сказала Пізонеро.

Нагадаємо, у середині грудня 27 лідерів країн-членів ЄС мають вирішити, чи приймати рекомендацію Європейської комісії запросити Україну розпочати переговори про членство, щойно вона виконає остаточні умови.

Будь-яке таке рішення потребує одностайності 27 членів блоку, при цьому Угорщина розглядається як головна потенційна перешкода. Прем'єр-міністр Угорщини, як вказувало Reuters, неодноразово заявляв, що Угорщина не підтримає пропозицію Єврокомісії у нинішньому вигляді.

Орбан, Пізонеро
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