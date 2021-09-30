У Орбана отреагировали на критику газового соглашения с РФ: обещают блокировать путь Украины в НАТО

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Magyar Nemzet.

"Месть Украины состоялась задолго до наших газовых договоренностей с русскими, тогда, когда Украина грубо ограничила использование родного языка венгров в Закарпатье путем внесения изменений в закон об образовании, поэтому Венгрии следует продолжать блокировать ее путь в НАТО", - сказал Гуйяш, комментируя реакцию Киева на венгерско-российский газовый контракт.

По его мнению, не поддается пониманию тот факт, что другая страна хочет участвовать в энергетической политике суверенной страны.

Украина не имеет к этому никакого отношения, сказал Гуйяш.

Он добавил, что ему крайне неприятно, что "соседнее государство в конечном итоге не может оценить серию жестов, сделанных Венгрией, несмотря на нынешние серьезные споры".

27 сентября Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины.

Из-за планов подписания соглашения МИД Украины перенес заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться в Будапеште. Украинская сторона также обратится в Еврокомиссию о предоставлении оценки соответствия новой венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

Венгрия обвинила Украину в нарушении ее суверенитета из-за реакции на сделку с "Газпромом".

В Кремле заявили, что Украина "не имеет права" вмешиваться в ситуацию.

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