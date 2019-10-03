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Путин: РФ подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца года имплементирует законодательство ЕС

03.10.2019 / 09:42
Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца года имплементирует европейское законодательство, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе РЭН-2019.

"Наконец, по поводу договоров по прокачке газа через Украину: он тоже должен быть экономически целесообразным для всех участников этого процесса. Там существуют развилки. Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы, и если она сможет это сделать до окончания года, [...] то мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор на транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством", - сказал Путин.

"Если она не сможет этого сделать - что вполне вероятно, существуют внутриукраинские законодательные, да и политические процедуры, которые еще нужно украинским партнерам пройти, это не очень просто будет сделать - тогда мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год, существующий контракт на прокачку", - подчеркнул президент.

Источник 

газ, Путин, газовый контракт
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