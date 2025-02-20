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Зеленський: Європейцям треба вкладати ресурси в обороноздатність своїх країн

24.02.2025 / 09:10
Президент України Володимир Зеленський пропонує створити об'єднану армію Європи, першим кроком на шляху створення якої стане Україна.

"Я вважаю, що у Європи є слабкі місця. У європейській безпеці в цілому, це не стосується однієї країни. Всі ці слабкі місця були у України. Через війну ми багато речей зробили – підняли виробництво, посилили армію…. Європейцям треба вкладати ресурси в обороноздатність своїх країн, тому що розраховувати треба на себе", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю, відповідаючи на питання, чи є стратегія об'єднання європейців в контексті підтримки України.

Він наголосив: "Я пропоную таку об'єднуючу платформу - Україну як перший крок до об'єднаної армії Європи".

Від додав, що це важливий безпековий пілот. "Цей контингент може бути в Україні. Ми всі можемо працювати разом. Будуть напрацювання – ми познайомимо один одного з технологіями, з дронами, кого треба – навчимо… як працювати із сучасним дуже технологічним ворогом".

За словами президента України, мова може йти або про зміцнення обороноздатності кожної країни Європи, або це можуть бути союзницькі сили.

Зеленський
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