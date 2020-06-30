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Встреча Орбана и Зеленского может состояться в конце июля - замглавы МИД Боднар

30.06.2020 / 15:23
Иинистры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто обсудили перспективы проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которая может состояться в конце июля.

Об этом они говорили в ходе заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества , сообщил замглавы МИД Украины Василий Боднар.

"Обсуждены перспективы проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ориентировочно, это может быть конец июля. Венгерская сторона пообещала предоставить свои наработки по тексту меморандума, который мы предложили им еще во время визита министра Дмитрия Кулебы в Будапешт", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Боднар назвал переговоры в рамках Комиссии в Киеве успешными и конструктивными.

"Сам факт проведения комиссии после семи лет перерыва - это уже определенный толчок. Министры лично согласовали и подписали соответствующий протокол. Договорились способствовать проведению в ближайшие недели двух дополнительных комиссий по национальным меньшинствам и вопросам образования, а также будут приняты меры для подготовки трансграничной комиссии по развитию пограничной инфраструктуры", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам замминистра, стороны нашли понимание относительно мер по преодолению последствий паводков на Закарпатье.

"Наша сторона обратилась с предложением о привлечении общего четырехстороннего инженерно-саперного батальона "Тиса", задачей которого является как раз помощь населению во время паводков", - отметил он.

Боднар добавил, что все вопросы не были решены, разногласия остаются, но их стараются свести к понятному алгоритму решения. Одним из способов решения вопроса обеспечения прав национальных меньшинств в сфере образования он назвал совершенствование украинского законодательства в рамках реализации одной из рекомендаций Венецианской комиссии, а именно - разработки нового закона о национальных меньшинствах.

"Для нас красными линиями остаются принятые законы об образовании и государственном языке. Обеспечение прав национальных меньшинств в сфере образования можно осуществлять в контексте частных школ, а также совершенствования украинского законодательства в рамках реализации одной из рекомендаций Венецианской комиссии, а именно разработки нового закона о национальных меньшинствах. Это пути, которыми мы можем идти дальше в диалоге друг с другом и решении существующих проблем, разногласий и приближения наших позиций. С этим расчетом мы идем на встречу президента и премьер-министра", - пояснил он.

На вопрос о том, будет ли достигнута сторонами договоренность о вопросе образования еще до встречи Зеленского и Орбана, Боднар ответил, что, вероятно, будет достигнут прогресс

"Я думаю, что будет прогресс. Но удастся ли окончательно урегулировать вопрос, я бы не спешил с такими выводами. Мы настроены на конструктив и на результат, но этот результат должен быть взаимоприемлемым", - подчеркнул он.

Источник

встреча, МИД, Кулеба, Зеленский, Орбан, Боднар
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