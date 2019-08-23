МИД совместно с Офисом Президента готовит встречу Зеленского и Трампа в Варшаве

Об этом в эфире "5 канала" заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"МИД привлечено к этому процессу (подготовке встречи президентов Украины и США в Варшаве - ред.)... Мы отрабатываем часть, связанную, конечно, с информационно-аналитическим обеспечением, с документами, которые планируется подписать во время встречи в Польше. Отрабатываем наполнение этих встреч. Я думаю, что это будет нормальная, интересная встреча", - сказала Зеркаль.

Напомним, канцелярия президента Польши пригласила на 80-ю годовщину начала войны лидеров стран ЕС, НАТО и "Восточного партнерства". Представители РФ приглашения не получили, что вызвало негативную реакцию в Москве.

По информации польской стороны, участие в мероприятиях 1 сентября уже подтвердили делегации более 30 стран. Ожидается, что в Варшаву прибудет и Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент США Дональд Трамп будет находиться с визитом в Польше с 31 августа по 2 сентября.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил 15 августа, что полноценная встреча президентов Украины и США состоится в Вашингтоне через месяц-два, а в Варшаве в начале сентября или в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН ожидается короткая встреча.

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