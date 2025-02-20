Войти | Зарегистрироваться
04:32

пятница,
21 февраля
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Джонсон прокоментував заяви Трампа щодо України та Зеленського

20.02.2025 / 14:21
Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що висловлювання президента США Дональда Трампа стосовно вини України у початку війни та нібито низький рейтинг Зеленського є недостовірними. Проте, такими заявами він може підштовхнути Європу до дій.

Про це він заявив на платформі Х у середу, 19 лютого.

Експрем’єр заперечив низку заяв американського лідера, зокрема про те, що нібито Україна почала війну, та про "низькі рейтинги" президента України, а також про потребу в проведенні виборів.

"Звісно, Україна не починала війну. Так само можна сказати, що Америка напала на Японію у Перл-Гарборі. Звичайно, країна, яка зазнає насильницького вторгнення, не повинна влаштовувати вибори. З 1935 по 1945 рік у Великій Британії не було загальних виборів", – мовиться у дописі Джонсона.

Окрім того, він також спростував заяву господаря Білого дому про те, що рейтинги Зеленського нібито дорівнюють 4%, заявивши, що "насправді вони приблизно такі ж, як у Трампа".

"Заяви Трампа не мають на меті бути історично достовірними, а спрямовані на те, щоб підштовхнути європейців до дій", – пояснив політик.

Джонсон нагадав про 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, переважно у Бельгії. Зазначивши, що це гроші, які можуть і повинні бути використані для виплат Україні та компенсації США за їхню підтримку.

Джонсон також запитав, чому Європа перешкоджає розмороженню цих коштів.

"США вважають, що Бельгія, Франція та інші країни блокують. Це абсурд. Нам потрібно бути серйозними та швидкими", – додав він.

Джонсон
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 февраля
19 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.