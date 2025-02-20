Джонсон прокоментував заяви Трампа щодо України та Зеленського

Про це він заявив на платформі Х у середу, 19 лютого.

Експрем’єр заперечив низку заяв американського лідера, зокрема про те, що нібито Україна почала війну, та про "низькі рейтинги" президента України, а також про потребу в проведенні виборів.

"Звісно, Україна не починала війну. Так само можна сказати, що Америка напала на Японію у Перл-Гарборі. Звичайно, країна, яка зазнає насильницького вторгнення, не повинна влаштовувати вибори. З 1935 по 1945 рік у Великій Британії не було загальних виборів", – мовиться у дописі Джонсона.

Окрім того, він також спростував заяву господаря Білого дому про те, що рейтинги Зеленського нібито дорівнюють 4%, заявивши, що "насправді вони приблизно такі ж, як у Трампа".

"Заяви Трампа не мають на меті бути історично достовірними, а спрямовані на те, щоб підштовхнути європейців до дій", – пояснив політик.

Джонсон нагадав про 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, переважно у Бельгії. Зазначивши, що це гроші, які можуть і повинні бути використані для виплат Україні та компенсації США за їхню підтримку.

Джонсон також запитав, чому Європа перешкоджає розмороженню цих коштів.

"США вважають, що Бельгія, Франція та інші країни блокують. Це абсурд. Нам потрібно бути серйозними та швидкими", – додав він.