АРМА блокує спроби пов’язаних із Віктором Поліщуком компаній управляти ТРЦ «Гулівер»

Другою дискваліфікованою компанією став консорціум «Управляюча компанія «Еспланада», пов’язаний з ексвласником ТРЦ – професійним боржником Віктором Поліщуком через ТОВ «Альянс Новобуд».

Раніше з конкурсу вибуло ТОВ «БК Міленіум», яке запропонувало аномально низьку винагороду за управління ТРЦ — 0,15% від місячного доходу об’єкта. Тепер під перевіркою знаходиться третій учасник — ТОВ «Алакор Сіті», зареєстроване на Дмитра Адамовського, сина відомого девелопера Андрія Адамовського, власника ТРЦ Art Mall у Києві. Його пропозиція — 0,49%.

Як «Гулівер» опинився під управлінням АРМА?

ТРЦ «Гулівер» був одним із ключових активів Віктора Поліщука — бізнесмена, пов’язаного з російським капіталом через банк «Михайлівський», а з російською владою через родинні зв’язки з експрезидентом РФ Медведєвим. І діяв за типовими російськими схемами банкрутства: виведення грошей через афілійовані компанії, підставних власників і подальші спроби повернути активи через підконтрольних суддів та чиновників.

Історія конфлікту почалася у 2016 році, коли банк «Михайлівський» збанкрутував, залишивши після себе мільярдні борги. Вкладники втратили свої кошти, а держава зазнала значних збитків через схеми виведення активів.

Основний кредитор банку — Фонд гарантування вкладів фізичних осіб — звинуватив Поліщука у штучному виведенні коштів через афілійовані структури. У рамках розслідування Національна поліція та Генеральна прокуратура заарештували ТРЦ «Гулівер» як один із активів, придбаних за кредитні кошти.

Згодом АРМА отримало комплекс в управління, але сам процес передачі викликав запеклі суперечки. Колишні власники намагалися повернути контроль над об’єктом через суди та навіть блокували ТРЦ, щоб не допустити зміни керуючої компанії. Втім, держава зберегла контроль над активом.

Контроль над стратегічним активом

ТРЦ «Гулівер» — один із найбільших торгово-офісних комплексів Києва, його заарештований актив оцінюється у десятки мільйонів доларів. У зв’язку з цим конкурс на управління викликав ажіотаж, а спроби вивести актив під контроль близьких до Поліщука структур були передбачуваними.

Однак тепер у справі спливли додаткові деталі. ТОВ «БК Міленіум», перший переможець тендера, має не лише зв’язки з колишніми структурами Поліщука, а й безпосередній стосунок до Валерія Залужного. Компанія була зареєстрована у 2017 році, а потім перейшла під контроль Володимира Мечева, який, за даними BBC Україна, був консультантом із питань безпеки колишнього головнокомандувача ЗСУ. При цьому ТОВ «БК Міленіум» раніше було зареєстроване за юридичною адресою ТРЦ «Гулівер», що вказує на зв’язок із Віктором Поліщуком. Таким чином, перший переможець міг бути посередником між двома таборами — Поліщуком і мутним бізнес-оточенням Залужного. Однак АРМА відхилило його заявку, а згодом і «Еспланаду», пов’язану з Поліщуком безпосередньо.

Всі втомилися від Поліщука

Перевірка ТОВ «Алакор Сіті» стане визначальною. Якщо компанія пройде перевірку на відповідність вимогам АРМА, вона зможе отримати в управління ключовий актив у центрі столиці. В іншому випадку агентству доведеться оголошувати новий конкурс.

Експерти зазначають, що ситуація навколо «Гуліверу» демонструє нову стратегію АРМА — блокування псевдоуправляючих компаній, які занижують вартість тендера, щоб потім перепродати контроль над активом.

Однак послідовне відхилення переможців конкурсу також може означати, що ТРЦ «Гулівер» готують для конкретного гравця. Питання про те, хто врешті-решт отримає цей об’єкт, залишається відкритим, але очевидно одне: держава в особі АРМА перешкоджає поверненню Поліщука до управління активом. Але якщо дивитися на історію його махінацій, немає сумнівів, що він спробує ще раз.