Sky News: росія працює над створенням супутника для розгортання ядерної зброї на навколоземній орбіті

Про це британське видання Sky News повідомило з посиланням на доповідь американської розвідки.

У щорічній доповіді, підготовленій американською розвідувальною спільнотою, ідеться про те, що плани москви з розміщення ядерної зброї в космосі несуть руйнівні наслідки як для США, так і для всього світу.

У доповіді американської розвідки також ідеться, що повномасштабна війна проти України допомогла росії краще зрозуміти методи роботи зброї та розвідки країн Заходу.

Розвідувальні служби США вважають, що москва не зможе досягти "повної перемоги" в Україні. Однак перевага залишається на її боці, а тому вона може досягти вигідних для себе умов врегулювання конфлікту.