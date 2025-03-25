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МОН готує наймасштабніше оновлення освітньої інфраструктури

25.03.2025 / 16:25
Міністерство освіти і науки України реалізує найбільший в історії проєкт із модернізації освітньої інфраструктури. У 2024–2025 роках уряд виділив фінансування на створення підземних шкіл-укриттів, сучасних лабораторій, майстерень у профтехах, модернізацію харчоблоків та осередків "Захисту України".

Про це повідомила пресслужба Міносвіти.

За даними відомства, будівництво та оновлення освітніх просторів триватиме у 2026 році. Буде збудовано та модернізовано понад 1500 освітніх просторів.

«Наша місія — побудувати систему, здатну формувати професійних та щасливих людей для нової інноваційної економіки. Один із треків для досягнення цієї місії — наймасштабніше оновлення освітньої інфраструктури. Простори стають безпечнішими, сучаснішими та технологічнішими", — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У рамках проєкту увагу приділятимуть безпечному навчанню в умовах війни, інноваційним підходам до навчання, здоровому харчуванню дітей, тощо. Освітня інфраструктура змінеться наступним чином — буде побудовано і створено:

  • 200 підземних шкіл-укриттів;
  • 200 майстерень у профтехах;
  • понад 100 сучасних лабораторій;
  • 210 оновлених шкільних харчоблоків;
  • 963 осередки "Захисту України".

Загальний обсяг державних інвестицій в освітню інфраструктуру за 2024–2025 роки сягає 22,56 млрд гривень. Окрім цього, об’єкти фінансуються з місцевих бюджетів та донорських коштів.

Уже за січень–лютий 2025 року відкрито та оновлено понад 1000 освітніх просторів. Масштабні відкриття об’єктів триватимуть протягом 2025 року, а частину проєктів, які отримали фінансування, буде реалізовано у 2026 році, забезпечуючи сталий розвиток освітньої інфраструктури.

Міносвіти
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