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МО України: Загальна кількість наданих консультацій у центрах рекрутингу досягла 46 883

25.03.2025 / 12:16
Міністерство оборони України заявляє про збільшення кількості звернень до центрів рекрутингу. Минулого тижня були найкращі показники за березень.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони у понеділок, 24 березня.

"За минулий тиждень до центрів рекрутингу української армії звернулося 1226 громадян. Це найкращий тижневий показник у березні цього року. Загальна кількість наданих консультацій досягла 46 883", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що із загальної кількості осіб, які зверталися до центрів за минулий тиждень, 171 громадянин вирішив приєднатися до Сил оборони України.

Найбільш активними за кількістю осіб, які приєдналися до ЗСУ, залишаються Львівська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька області та місто Київ.

Міноборони
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