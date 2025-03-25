росія: В цілому потрібно опрацювати дуже багато різних аспектів, пов'язаних з врегулюванням

Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

«Очевидно, йдеться про бажання і готовність країн рухатися шляхом мирного врегулювання. Тут справді є спільне розуміння. Щодо технічних питань, ви знаєте, що за певною частиною, за одним із сюжетів сьогодні ведуться переговори в Ер-Ріяді між нашою та американською делегаціями. В цілому, звичайно ж, потрібно опрацювати дуже багато різних аспектів, пов'язаних з врегулюванням», - сказав пєсков.

За його словами, доведеться ще опрацювати дуже багато різних аспектів, пов'язаних з релігією. Також він розповів про сьогоднішню роботу російської делегації в Саудівській Аравії.

«Вони під час переговорів не можуть задавати інформацію. Ідуть переговори, триває робота. При необхідності, звісно, вони мають можливість зв'язуватися з центром, але, зрозуміло, інформація за підсумками цих контактів буде негайно повідомлена главі держави», - додав пєсков.

Окрім того, він заявив, що росія на виконання приказу путіна не обстрілює українські енергооб’єкти.

«Поки що якихось інших команд з боку президента не було. Наші збройні сили виконують усі вказівки верховного головнокомандувача. Але, безумовно, ми уважно відстежуємо ситуацію. Ну, власне, її також може відстежувати і наші американські візаві і робити відповідні висновки», - зазначив пєсков.