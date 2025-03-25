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росія: В цілому потрібно опрацювати дуже багато різних аспектів, пов'язаних з врегулюванням

25.03.2025 / 13:19
Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив про існування спільного розуміння щодо наявності рамок майбутньої мирної угоди між рф та Україною, про що заявляв президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

«Очевидно, йдеться про бажання і готовність країн рухатися шляхом мирного врегулювання. Тут справді є спільне розуміння. Щодо технічних питань, ви знаєте, що за певною частиною, за одним із сюжетів сьогодні ведуться переговори в Ер-Ріяді між нашою та американською делегаціями. В цілому, звичайно ж, потрібно опрацювати дуже багато різних аспектів, пов'язаних з врегулюванням», - сказав пєсков.

За його словами, доведеться ще опрацювати дуже багато різних аспектів, пов'язаних з релігією. Також він розповів про сьогоднішню роботу російської делегації в Саудівській Аравії.

«Вони під час переговорів не можуть задавати інформацію. Ідуть переговори, триває робота. При необхідності, звісно, вони мають можливість зв'язуватися з центром, але, зрозуміло, інформація за підсумками цих контактів буде негайно повідомлена главі держави», - додав пєсков.

Окрім того, він заявив, що росія на виконання приказу путіна не обстрілює українські енергооб’єкти.

«Поки що якихось інших команд з боку президента не було. Наші збройні сили виконують усі вказівки верховного головнокомандувача. Але, безумовно, ми уважно відстежуємо ситуацію. Ну, власне, її також може відстежувати і наші американські візаві і робити відповідні висновки», - зазначив пєсков.

росія
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