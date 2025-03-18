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Єрмак: У перемовинах Україна не погодиться на жодні компроміси, які порушують її національні інтереси

19.03.2025 / 17:27
Керівник Офіса президента та глава української делегації Андрій Єрмак заявив, що Україна не погодиться на жодні компроміси, які порушують її національні інтереси.

Про це він повідомив у соцмережах.

За словами Єрмака, Україна не розглядатиме варіанти нейтрального статусу та не скорочуватиме чисельність своїх Збройних Сил.

"Ми ніколи не визнаємо жодні тимчасово окуповані території російськими", - наголосив він.

Окрім погодження на 30-денне припинення вогню, українська сторона запропонувала такі ініціативи як обмін військовополоненими, звільнення цивільних осіб, повернення депортованих дітей.

Єрмак також підкреслив, що для ефективного моніторингу режиму тиші необхідно розробити чіткі механізми та експертні підходи.

Єрмак
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