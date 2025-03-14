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Трамп: росію можуть очікувати "руйнівні" покарання, якщо вона вирішить продовжувати війну

13.03.2025 / 11:14
Президент США Дональд Трамп заявив, що російську федерацію можуть очікувати "руйнівні" покарання, якщо вона вирішить продовжувати війну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив сам Трамп під час спілкування з журналістами, пише ВВС.

"Є речі, які ви можете зробити, які не будуть приємними у фінансовому сенсі. Я можу робити речі у фінансовому плані. Це було б дуже погано для росії. Я не хочу цього робити, тому що я хочу миру". Ці "фінансові речі" можуть бути "руйнівними" для москви", - сказав Трамп журналістам.

Він зауважив, що наразі всі наближаються до того, що можливо щось зробити у відношенні війни в Україні. При цьому, на його думку, колись "складна" українська сторона змінила своє мислення.

"У мене був хтось (Зеленський - ред.), хто, здавалося, не хотів миру. Тепер він погодився на мир. Тож побачимо", - підкреслив Трамп.

Трамп
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