Трамп: росію можуть очікувати "руйнівні" покарання, якщо вона вирішить продовжувати війну

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив сам Трамп під час спілкування з журналістами, пише ВВС.

"Є речі, які ви можете зробити, які не будуть приємними у фінансовому сенсі. Я можу робити речі у фінансовому плані. Це було б дуже погано для росії. Я не хочу цього робити, тому що я хочу миру". Ці "фінансові речі" можуть бути "руйнівними" для москви", - сказав Трамп журналістам.

Він зауважив, що наразі всі наближаються до того, що можливо щось зробити у відношенні війни в Україні. При цьому, на його думку, колись "складна" українська сторона змінила своє мислення.

"У мене був хтось (Зеленський - ред.), хто, здавалося, не хотів миру. Тепер він погодився на мир. Тож побачимо", - підкреслив Трамп.