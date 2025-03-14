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Франція як ядерна держава могла би взяти на себе захист "ядерною парасолькою" своїх сусідів, - опитування

13.03.2025 / 14:21
Понад 70% французів стурбовані з приводу того, що війна може загрожувати й іншим сусідам росії, окрім України.

Як повідомляє "Європейська правда", такими виявились результати опитування Elabe на замовлення BFMTV.

77% респондентів сказали, що занепокоєні ризиком того, що війна може загрожувати іншим сусідам росії, на додачу до України.

23% побоюються, що війна може напряму торкнутися Франції.

Майже 60% французів погоджуються з тим, що Франція як ядерна держава могла би взяти на себе захист "ядерною парасолькою" своїх європейських сусідів – після того, як президент Емманюель Макрон озвучив таку пропозицію.

Опитування, проведені на початку березня після скандальної зустрічі президента України і керівництва США у Білому домі, показали, що 64% французів виступають за продовження підтримки України, 67% – за відправку миротворців.

Майже три чверті французів сказали, що більше не сприймають США як союзника.

опитування, Франція
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