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У Румунії прокоментували заяви росії щодо легітимності виборів в країні

13.03.2025 / 15:23
Міністерство закордонних справ Румунії різко зреагувалона заяви прессекретаря кремля дмитра пєскова, який поставив під сумнів легітимність президентських виборів у країні через зняття проросійського кандидата Келіна Джорджеску.

Про це мовиться у заяві відомства.

Румунське МЗС назвало російські висловлювання неприйнятними, вказавши, що вони є частиною систематичних спроб росії втручатися у демократичні процеси.

"кремль розчарований, бо його маніпуляції не спрацювали. У росії вільних виборів не було майже 20 років, тож агресор не може повчати демократію", - заявили в міністерстві.

У відомстві нагадали, що російська опозиція позбавлена правового захисту, а її представників убивають у центрі москви.

Також Бухарест нагадав, що вже вжив заходів проти зовнішнього втручання, виславши членів воєнізованої групи, яка підтримувала кандидата, що намагався зірвати конституційний лад.

Румунія
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