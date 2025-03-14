Франція закликає ЄС і НАТО посилювати політичну, економічну та військову підтримку України

Про це повідомляє Le Figaro.

Проект резолюції містить заклик до Європейського Союзу (ЄС), НАТО та інших країн-союзників "продовжувати і посилювати політичну, економічну та військову підтримку України" у відповідь на "російську агресію".

У документі також є кілька пунктів, що можуть спричинити дискусії, зокрема щодо процесу вступу України до ЄС, присутності французьких солдатів на українській землі в разі мирної угоди та імпорту російського газу країнами ЄС, щодо якого резолюція закликає "покласти край".

У поточному тексті резолюції ЄС "запрошується" "негайно використати заморожені та знерухомлені російські активи для підтримки українського опору та відновлення України".

Поправка, підписана трьома депутатами від макроністичної групи "Разом за республіку" (EPR), включаючи її президента Габріеля Аттала, пропонує використати заморожені російські активи не тільки для підтримки України, але й для "зміцнення обороноздатності Європи".

Зазначається, що ці позиції суперечать офіційній позиції уряду, який виступає проти конфіскації самих активів (приблизно 235 мільярдів євро), обмежуючись використанням тільки відсотків, що вже направляються на допомогу Києву.

Міністр фінансів Ерік Ломбард попередив, що така конфіскація може загрожувати фінансовій стабільності Європи. Водночас прем'єр-міністр Франсуа Байру, виступаючи того ж дня, заявив, що "використання самих активів" може бути розглянуте лише в рамках Європейського Союзу.