ЄС і НАТО хочуть створити оперативну групу зі стійкості критичної інфраструктури

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії, передає Укрінформ.

«Сьогодні ЄС і НАТО об’єднують сили з метою зміцнення співпраці шляхом започаткування оперативної групи ЄС-НАТО зі стійкості критичної інфраструктури (EU-NATO Task Force on Resilience of Critical Infrastructure), щоб посилити нашу безпеку. Щодо створення цієї оперативної групи президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосили 11 січня 2023 року», - йдеться у повідомленні.

Рішення щодо створення групи було прийнято після вибухів на газопроводах «Північний потік» торік.

У Єврокомісії наголосили, що виклики безпеці та стійкості ЄС стають дедалі більш складними та динамічними.

«Перетворення енергії на зброю й акти саботажу проти газопроводів «Північного потоку» змусило посилити увагу до забезпечення стійкості нашої критичної інфраструктури, на цьому тлі критично важливим для ЄС і НАТО є підтримати зусилля із посилення національної та колективної стійкості проти таких загроз», - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що ЄС і НАТО обмінюватимуться досвідом і даними. Нова група буде охоплювати чотири сектори: енергетику, цифрову інфраструктуру, транспорт і космос. ЄС і НАТО спільно формуватимуть її штат.

«Ми маємо зміцнити стійкість нашої критичної інфраструктури, щоб бути завжди у готовності. Сьогодні ми успішно провели першу зустріч оперативної групи зі стійкості критичної інфраструктури. Експерти високого рівня від ЄС і НАТО будуть працювати пліч-о-пліч для ідентифікації ключових загроз для нашої критичної інфраструктури та працюватимуть над відповіддю (на ці загрози)», - зауважила президент Єврокомісії.