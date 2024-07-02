Більшість українців вважають однаково важливими вступ країни до НАТО та ЄС, - опитування

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати українського блоку опитування на замовлення Європейської ради з міжнародних відносин, що проводилося загалом у 15 країнах. Збір даних проводився у травні 2024 року.

На запитання про те, чи для України більш важливий вступ до ЄС, чи до НАТО, майже дві третини респондентів – 64% – сказали, що вважають обидва напрямки однаково важливими.

Окрім цього переважаючого варіанту, 15% дали відповідь "ні те, ні інше", 12% вважають важливішим вступ до НАТО і 7% – до ЄС. Ще 2% не визначилися з відповіддю.

Також в опитуванні поставили запитання, чи вважають респонденти прийнятним вступ до НАТО за умови, що Україна змириться із втратою окупованих територій. Семеро з десяти респондентів вважають це більшою чи меншою мірою неприйнятним.

При цьому, 45% відповіли, що готові змиритися з втратою частини території, але зберегти суверенітет, сильні збройні сили та геополітичну свободу України і можливість вступити до ЄС або НАТО.

26% на це питання відповіли, що погодились би з деокупацією в обмін на "демілітаризацію", вимушений нейтралітет і відмову від вступу до ЄС.