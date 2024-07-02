Більшість українців вважають однаково важливими вступ країни до НАТО та ЄС, - опитування

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15:23
росія призупинила участь делегації рф у ПА ОБСЄ
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12:16
Стубб: Якби лідер КНР наголосив, що час розпочати мирні переговори, росія була б змушена це зробити
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17:27
МО Британії: рф відправляє на війну проти України тисячі мігрантів з Центральної Азії
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14:21
Нічого не очікуюємо від цієї зустрічі: пєсков прокоментував візит Орбана в Україну
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12:16
RLI: Нещодавній візит російських військових кораблів на Кубу вказує на послідовну схему провокативних маневрів
- 15:23
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11:14
Харченко: Аби в енергетичний сектор прийшли інвестиції треба навести лад з фінансовими питаннями
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16:25
Reuters: Україна може отримати від НАТО 40 млрд євро військової допомоги
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15:23
Зниження доходів компаній рф минулого року пов'язане із зовнішніми санкціями, - ЗМІ
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13:19
Світовий банк: Через економічне зростання у 2023 році Україна увійшла до категорії країн з доходами вищими за середні
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16:25
Новий Регіональний директор Світового банку працюватиме в Києві та керуватиме програмами в Україні та Молдові
- 11:14
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