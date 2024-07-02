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Зеленський: Новий наступ ЗСУ залежить від постачання озброєння Україні

04.07.2024 / 17:27
Збройні сили України мають кращі позиції, ніж це було кілька місяців тому, а новий наступ ЗСУ залежить від постачання озброєння Україні.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Зеленський відкинув думку про глухий кут на полі бою.

Також президент високо оцінив пакет допомоги на $61 млрд, схвалений Конгресом США цього року. Водночас, Зеленський наголосив, що військова техніка надто довго доставляється на фронт.

"Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом ми справді довго, довго, довго чекаємо", - сказав Зеленський.

Зеленський
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