Зеленський: Новий наступ ЗСУ залежить від постачання озброєння Україні

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Зеленський відкинув думку про глухий кут на полі бою.

Також президент високо оцінив пакет допомоги на $61 млрд, схвалений Конгресом США цього року. Водночас, Зеленський наголосив, що військова техніка надто довго доставляється на фронт.

"Це найбільша трагедія цієї війни, що між рішенням і реальним фактом ми справді довго, довго, довго чекаємо", - сказав Зеленський.