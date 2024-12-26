У 2024 році найпопулярнішим мобільним додатком серед українців став TikTok

І якщо TikTok є лідером серед усіх застосунків, то ще українці полюбляють користуватися, Threads, Instagram та Facebook.

За даними аналітиків, у списку 20 найпопулярніших також можна знайти й додатки, розроблені українськими компаніями. Це сервіси для банків та інших онлайн-послуг. Наприклад, Нова пошта, Мій Київстар, Дія, Приват24 і monobank, а також додаток Повітряна тривога.

До речі, на iOS і Android відрізняється рейтинг популярних додатків. Власники iPhone активно знайомилися із сервісом Temu, а власники Android завантажували TikTok і Telegram.

У 2024 році в Україні частіше користувалися пристроями на Android, якщо порівнювати з iOS – 67% проти 33%.

Українці також активно використовували чат-бот із ШІ ChatGPT – навіть на смартфонах він здобув свою популярність.