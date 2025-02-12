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Кузін: ЦКПХ створюватимуть локальні плани щодо довакцинації протиінфекційних хвороб

12.02.2025 / 18:30
У межах “наздоганяльної” кампанії з вакцинації центри контролю і профілактики хвороб (ЦКПХ) України проведуть додаткові вакцинальні сесії. Заходи профілактики мають розпочатися найближчими місяцями.

Про це повідомив Ігор Кузін, заступник міністра, головний державний санітарний лікар України.

Протягом останніх трьох років Міністерство охорони здоров’я України щорічно ініціює проведення додаткових раундів вакцинації та кампаній з наздоганяльної імунізації у регіонах з вкрай низькими показниками щеплень.

У 2022 році відбулися заходи проти поліомієліту, у 2023 році — від кору, паротиту та краснухи. У 2024 році заплановано вакцинування проти дифтерії, правця та кашлюка.

Однак попри всі ці зусилля, охоплення рутинними щепленнями, за результатами минулого року, не досягли 95%, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Тож враховуючи випадки кору у 2024 році та недостатні показники імунізації населення, загроза досі залишається актуальною.

«З огляду на аналіз епідситуації у своїх областях ЦКПХ створюватимуть локальні плани щодо довакцинації протиінфекційних хвороб», – зазначив Кузін.

А щоб розширити доступ до послуг з імунопрофілактики, у віддалених громадах продовжать працювати мобільні бригади медиків.

Кузін
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