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Кузін розповів які хвороби загрожують українцям через підтоплення на півдні країни

08.06.2023 / 10:13
Кузін розповів які хвороби загрожують українцям через підтоплення на півдні країни
Підтоплення на півдні країни несе ризики спалахів вірусного гепатиту, кишкових інфекцій та ботулізму.

Про це під час спілкування з журналістами сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає кореспондент Укрінформу.

"Стосовно прогнозів. Підтоплення є суттєвим фактором ризику розвитку спалахів інфекцій, які пов'язані з питною водою. Насамперед, це таке захворювання, як вірусний гепатит, і, на жаль, воно з'являється найперше під час таких випадків. Друге, це поширення гострих кишкових інфекцій, які пов'язані з тим, яким чином застосовуються чи використовуються продукти харчування, чи є можливість ці продукти вимити або адекватно їх приготувати. І гострі кишкові інфекції також пов'язані з можливістю доступу до безпечної та якісної питної води. Тому ми не виключаємо, що ситуація по гострих кишкових інфекціях також може бути погіршена", - сказав Кузін.

Третє захворювання, за словами головного держсанлікаря, це ботулізм, яке може бути пов'язане з використанням риби, яка загинула внаслідок масового мору через руйнування дамби Каховської ГЕС.

"Ми бачимо внаслідок підтоплення також масовий мор риби, тому для нас це певна критична ситуація, через те, що таку рибу може збирати населення і використовувати для приготування, консервування, сушіння. І з боку МОЗ ми хотіли б окремо наголосити на тому, що такі дії можуть бути небезпечні, оскільки можуть бути пов’язані з поширенням такого інфекційного захворювання як ботулізм", - застеріг Кузін.

"Ці три групи інфекційних захворювань становлять найбільшу небезпеку. Для їх профілактики було посилено епідемічний нагляд, проводяться додаткові заходи і роз'яснювальна робота серед населення", - зазначив головний санлікар.

Він додав, що на рівні областей є незнижувальний запас антимікробних препаратів для надання меддопомоги. Для Херсонської та Миколаївської областей буде перерозподілено додаткову кількість для формування незнижувального запасу антибактеріальних препаратів.

Також, за словами Кузіна, система громадського здоров'я забезпечена всіма реагентами, витратними матеріалами для діагностики інфекційних хвороб.

Кузін
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