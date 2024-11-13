Войти | Зарегистрироваться
06:55

воскресенье,
24 ноября
Онлайн
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Країна
Лісовий: Боюся, що нам педагогів не вистачатиме
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Буданов: Геноцид України є не тільки державною політикою рф, а й обов'язковим суспільним переконанням

23.11.2024 / 10:10
Військово-політичне керівництво рф готувалося до геноциду українців ще до повномасштабного вторгнення в Україну, зокрема видавши інструкції з облаштування колективних могил і "розстріляних списків", заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Нам було добре відомо про інструкції з облаштування колективних могил і про мережеву роботу мобільних пересувних крематоріїв, де масово спалюватимуть трупи, а також про наявність «розстріляних списків», до яких мали увійти: вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священики ПЦУ та інших конфесій, що підтримують Україну, громадські політичні діячі, керівники органів місцевої влади та самоврядування", - сказав він у рамках дискусії "Геноцидальні практики рф в Україні: від Голодомору до російсько-української війни".

Буданов наголосив, що «всі ці маніакальні геноцидальні інструкції» втілювалися в різних регіонах України, куди вторгся російський окупант. Він нагадав про жахливі російські злочини проти українців, факти яких побачив увесь світ.

"Звірства підрозділів рф у Бородянці, Бучі, Гостомелі, Ізюмі, Маріуполі та інших населених пунктах України засвідчили, що ці однакові й синхронні дії спиралися на чіткі доктринальні положення російської геноцидальної політики влади та військового керівництва", - вказав генерал-лейтенант.

За його словами, тотальна фашизація та українофобія торкнулися не тільки російського державного апарату, а й армії, інформаційної сфери та всього російського суспільства.

"Геноцид України є не тільки державною політикою рф, а й обов'язковим суспільним переконанням, спущеним згори", - зазначив Буданов.

геноцид, Буданов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
23 ноября
22 ноября
21 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.