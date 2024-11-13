Буданов: Геноцид України є не тільки державною політикою рф, а й обов'язковим суспільним переконанням

"Нам було добре відомо про інструкції з облаштування колективних могил і про мережеву роботу мобільних пересувних крематоріїв, де масово спалюватимуть трупи, а також про наявність «розстріляних списків», до яких мали увійти: вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священики ПЦУ та інших конфесій, що підтримують Україну, громадські політичні діячі, керівники органів місцевої влади та самоврядування", - сказав він у рамках дискусії "Геноцидальні практики рф в Україні: від Голодомору до російсько-української війни".

Буданов наголосив, що «всі ці маніакальні геноцидальні інструкції» втілювалися в різних регіонах України, куди вторгся російський окупант. Він нагадав про жахливі російські злочини проти українців, факти яких побачив увесь світ.

"Звірства підрозділів рф у Бородянці, Бучі, Гостомелі, Ізюмі, Маріуполі та інших населених пунктах України засвідчили, що ці однакові й синхронні дії спиралися на чіткі доктринальні положення російської геноцидальної політики влади та військового керівництва", - вказав генерал-лейтенант.

За його словами, тотальна фашизація та українофобія торкнулися не тільки російського державного апарату, а й армії, інформаційної сфери та всього російського суспільства.

"Геноцид України є не тільки державною політикою рф, а й обов'язковим суспільним переконанням, спущеним згори", - зазначив Буданов.