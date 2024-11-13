Речник МЗС: Україна планує привернути увагу світу після використання росією міжконтинентальної балістичної ракети

Речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу заявив, що Україна очікує на скликання окремих форматів, щоб реально привернути увагу світу, крім формальних звернень і ноти.

За словами речника МЗС, через використанням Росією нового типу озброєння проти України МЗС вже вживає низку політико-дипломатичних кроків.

Серед них – звернення до партнерів з інформуванням про те, що відомо про скоєне росією. МЗС залучає механізми ООН та НАТО, а також планує звернутися до ОБСЄ для реагування на цю подію.

На думку Тихого, в разі підтвердження використання міжконтинентальної балістичної ракети можна вважати, що росія деградувала до стану Північної Кореї. КНДР регулярно запускає подібні ракети, щоб залякати світ.

Речник МЗС наголосив, що Україна очікує на зміцнення повітряного щита та надання систем, здатних перехоплювати такі типи ракет, щоб захистити людські життя.

Водночас він не уточнив, які саме системи необхідні Україні. Проте речник МЗС додав, що такі є у світі, тому подібні комплекси мають бути в Україні, щоб протистояти загрозам.

У МЗС уточнили, що Україна очікує на висновки експертів для визначення точного типу запущеного росією озброєння з характеристиками міжконтинентальної балістичної ракети.