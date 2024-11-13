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У МОЗ обіцяють, що сімейні лікарі матимуть можливість отримувати вищу зарплату через підвищення капітаційної ставки

22.11.2024 / 16:25
Сімейні лікарі в Україні матимуть можливість отримувати вищу заробітну плату завдяки підвищенню капітаційної ставки у 2025 році.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

Так, в бюджеті на 2025 рік передбачено збільшення капітаційної ставки — суми, яку держава сплачує за медичне обслуговування одного пацієнта. Наразі ця ставка становить 786 гривень 65 копійок і залежить від фактичної кількості звернень пацієнтів до лікаря.

За словами Ляшка, реформа передбачає, що держава більше не встановлює зарплати медиків. Їхній розмір визначає керівництво лікарень залежно від фінансування, яке вони отримують за надані послуги.

Міністр також підкреслив, що реформа була орієнтована на пацієнта, але не потрібно забувати про медпрацівника.

Точний розмір підвищення капітаційної ставки поки не уточнюється.

Капітаційна ставка визначає розмір оплати за медичне обслуговування одного пацієнта незалежно від кількості звернень за медичною допомогою протягом встановленого періоду. Відповідно до пояснень Національної служби здоров'я, ця ставка охоплює всі витрати, пов’язані з наданням медичних послуг, зокрема:

  • роботу лікаря, медичної сестри та іншого персоналу;
  • витратні матеріали;
  • амортизацію медичного обладнання;
  • організаційні витрати.
Ляшко, МОЗ
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