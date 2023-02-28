Уряд пропонує запустити наступний етап медичної реформи

Про це за підсумками засідання Кабінету Міністрів повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Укрінформ.

"Саме через третій, так званий інфраструктурний, етап медичної реформи ми намагаємось реалізувати досягнення трьох ключових індикаторів — забезпечення доступності, якості та безоплатності медичної допомоги для українців. Нові підходи до госпітального планування дозволять нам також визначати і пріоритети для післявоєнного відновлення системи охорони здоров’я. Плани розвитку та модернізації кожної лікарні в спроможній мережі будуть зрозумілими кожному: пацієнту, керівнику, власнику, НСЗУ та Міністерству", — сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

В МОЗ зазначають, що реалізація зазначеної реформи дозволить раціонально розподіляти закупівлі та поставки дороговартісного обладнання між лікарнями, відповідно до їхньої ролі у спроможній мережі госпітального округу.

Наразі, як додали у міністерстві, керівники лікарень часто зловживають, купуючи обладнання, яке потім роками простоює або ж вмикається лічені рази на рік, оскільки заклад не має необхідної кількості пацієнтів. Або ж у нього взагалі відсутні фахівці, які мають можливості працювати на даному обладнанні.

Відповідно до постанови уряду, обласні військові адміністрації впродовж двох місяців мають подати на затвердження в МОЗ власне бачення плану госпітального округу та формування спроможної мережі з урахуванням розвитку закладів первинної медичної допомоги та пунктів базування екстреної медичної допомоги.

Разом зі спроможною мережею медзакладів кожна область має подати план розвитку госпітального округу, який переглядатиметься раз на три роки. Це та дорожня карта з чітко визначеними кроками, за якою розвиватиметься госпітальний округ. Наразі реформа розпочнеться на території 18 областей та у місті Київ. У реформі на цей час задіяні ті території, де не ведуться активні бойові дії.

У МОЗ наголошують, що наразі, у зв'язку з військовими діями, реформа не втілюватиметься у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській областях та на території АР Крим. Однак, відразу після деокупації та стабілізації ситуації держава розпочне формування спроможної мережі лікарень в цих областях.