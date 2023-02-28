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Шмигаль: Україна пройшла найважчий період опалювального сезону

01.03.2023 / 09:20
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна пройшла найважчий період опалювального сезону.

"Сьогодні останній день зими, до завершення опалювального сезону залишається півтора місяця. Можна з упевненістю сказати, що ми пройшли найважчий період. Витримали російський енергетичний терор і забезпечили тепло в оселях українців. Україна виграла не тільки битву за тепло, а й битву за світло", - сказав Шмигаль на засіданні.

За його словами, на сьогодні вже 17 днів поспіль в енергетичній мережі відсутній дефіцит потужності, й найближчим часом його не прогнозують, якщо не відбудеться масованого ракетного обстрілу.

Окрім того, Шмигаль наголосив, що в майбутньому країна не просто відновлюватиме втрачене, а й модернізуватиме, децентралізуватиме та робитиме безпечнішою енергосистему країни.

Источник: Интерфакс-Украина
Шмигаль
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