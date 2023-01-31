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Ляшко розповів, як проводяться планові операції на віддалених від зони бойових дій територіях України

31.01.2023 / 17:43
У лікарнях, розташованих на віддалених від зони бойових дій територіях, планові операції проводяться, але відкладаються у випадках, якщо немає загрози життю пацієнта

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"На територіях, віддалених від зони бойових дій у більшості лікарень, планові оперативні втручання проводяться, але відкладаються оперативні втручання, які можна відстрочити без ризику ускладнень, які можуть становити загрозу здоров'ю або життю", - сказав він в ефірі телемарафону минулого тижня.

Ляшко наголосив, що "сьогодні пріоритет забезпечити допомогу всім, хто страждає від воєнних дій".

Він зазначив, що МОЗ ретельно моніторить завантаженість ліжок хірургічного та травматологічного профілю.

"Проводитимемо селекторні наради з керівниками певних областей для того, щоб більш детально подивитися, що у них відбувається, тому, що ми фіксуємо динаміку до збільшення заповнюваності ліжок хірургічного та травматологічного профілю", - сказав він.

Ляшко, МОЗ
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