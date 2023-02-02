Перехоплення ГУР: російські полковники в Сирії "зменшили" собі звання, щоб не їхати в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупанта Головним управлінням розвідки.

"Я так и знал, что будет, от начнется че-нибудь серьезное, бл*ть, и мы вот эту, бл*ть, кортинно-демонстративная у нас армия, бл*ть, рухнет как карточный домик, бл*ть", - говорит он.

Він також не приховує, що частина російських полковників "сидять" в Сирії з лейтенантськими званнями, щоб не їхати в Україну.

"Сирия сейчас, бл*дь, кладбище, нах*й, генералов, бл*дь, там бл*дь, полковники на лейтенантских должностях", - вказує він, додаючи, що почалась війна і "никто не знает, че делать, бл*дь".