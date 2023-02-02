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Перехоплення ГУР: російські полковники в Сирії "зменшили" собі звання, щоб не їхати в Україну

01.02.2023 / 09:09
Окупанти зізнаються, що рівень боєздатності російської армії низький, а всі заяви про "другу армію світу" лише "картинна демонстрація". Крім того, російські полковники в Сирії "зменшили" собі звання, щоб не їхати в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупанта Головним управлінням розвідки.

"Я так и знал, что будет, от начнется че-нибудь серьезное, бл*ть, и мы вот эту, бл*ть, кортинно-демонстративная у нас армия, бл*ть, рухнет как карточный домик, бл*ть", - говорит он.

Він також не приховує, що частина російських полковників "сидять" в Сирії з лейтенантськими званнями, щоб не їхати в Україну.

"Сирия сейчас, бл*дь, кладбище, нах*й, генералов, бл*дь, там бл*дь, полковники на лейтенантских должностях", - вказує він, додаючи, що почалась війна і "никто не знает, че делать, бл*дь".

ГУР, росія, армія
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