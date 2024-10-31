Сі Цзіньпін запевнив Байдена у незмінності китайсько-американських відносини

"Мета Китаю - стабільні, здорові та стійкі відносини між Китаєм і США - залишається незмінною", - цитуються слова Сі Цзіньпіна Байдену.

Тим часом, він наголосив, що Китай готовий працювати з новою адміністрацією США, щоб підтримувати зв'язок, розширювати співпрацю та управляти розбіжностями, щоб прагнути до сталого переходу відносин між Китаєм і США.

Своєю чергою, Байден привітав довгострокове партнерство з Сі Цзіньпіном і визнав, що вони не завжди погоджувалися один з одним. Однак він сказав, що вони були відверті у своїх комунікаціях, які він назвав "життєво важливими". Він сказав, що відкрита комунікація запобігає непорозумінню і не дає змоги країнам скочуватися до конфлікту.

Байден вважає, що те, що відбувається між США та Китаєм, вплине на всіх у світі.