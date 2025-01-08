Єрмак: Обваливши економіку рф, вдасться зламати її здатність вести війну

"США зробили сильний крок, оголосивши масштабний пакет санкцій проти росії. Враховано низку пропозицій групи Макфола-Єрмака щодо протидії тіньовому танкерному флоту та "росатому", - написав Єрмак у телеграмі ввечері в п'ятницю.

Санкції охоплюють понад 400 фізичних осіб та організацій енергетичного сектору рф, які прямо чи опосередковано забезпечують фінансування військової машини.

"Під санкції потрапили найбільші гравці російської нафтогазової галузі, зокрема газпром нєфть і сургутнєфтєгаз, їхні дочірні компанії, а також два активні термінали з експорту скрапленого природного газу (СПГ).

Блоковано діяльність російських страхових компаній, таких як "інгосстрах" і "альфастрахування", які страхують судна, що перевозять нафту, допомагаючи рф обходити обмеження.

Ідентифіковано як шкідливі активності весь енергетичний сектор російської економіки, що дасть змогу накладати санкції на будь-яку особу або компанію, яка працює в цій сфері", - зазначив Єрмак.

Особливий акцент зроблено на обмеженнях, які перешкоджають росії уникати "цінових стель" на нафту, впроваджених країнами G7. До санкційних списків потрапляють 184 танкери. Це рішення доповнено закриттям доступу для залишкових суден компанії совкомфлот, що усуває прогалини в міжнародній системі санкцій.

Крім того, санкції зачіпають росатом, а саме 14 членів ради директорів державної атомної корпорації. Ця організація не тільки підтримує російський військово-промисловий комплекс, а й безпосередньо причетна до незаконного контролю над Запорізькою атомною електростанцією.

Також важливими аспектами нового пакету санкцій стали: заборона на надання послуг у сфері видобутку та транспортування нафти, включно з американськими та міжнародними компаніями; запровадження обмежень на LNG-термінали в росії, включно з portovaya та cryogas vysotsk, що суттєво скоротить експортні можливості росії; визнання ризиків для міжнародних фінансових установ, що співпрацюють з росією або її військовими структурами. Такі інституції можуть підпадати під вторинні санкції.