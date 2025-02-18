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Зеленський: За столом переговорів щодо миру в Україні будуть сидіти ті, хто готові взяти на себе відповідальність

18.02.2025 / 13:19
Зеленський: За столом переговорів щодо миру в Україні будуть сидіти ті, хто готові взяти на себе відповідальність
Президент України Володимир Зеленський не виключив участь Китаю у мирних перемовинах, але за столом переговорів будуть сидіти ті, хто готові взяти на себе відповідальність як гарантій безпеки, так і зупинення російського диктатора володимира путіна, так і інвестування у відновлення України.

Про це Зеленський заявив журналістам під час офіційного візиту до ОАЕ, передає кореспондент УНН.

«Щодо Китаю. Дивіться, ми ж завжди говорили, що ми готові мати присутність серйозних гравців. Але за столом перемовин в цей момент будуть ті, хто готові взяти на себе відповідальність як гарантій безпеки, так і допомоги, так і зупинення путіна, так і інвестування у відновлення України», - сказав Зеленський.

Китай, Зеленський
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