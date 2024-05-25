Зеленський: Китайська сторона не бажає якихось серйозних контактів з Україною

"Щодо нашої сторони - ми запрошували (Китай - ІФ-У) не тільки на Саміт (миру - ІФ-У). Ми багато разів хотіли зустрітися на різних рівнях із представниками Китаю. Я хотів зустрітися з лідером. Я говорив із ним десь рік тому телефоном. Ми говорили про підтримку нашої територіальної цілісності та суверенітету. Наші позиції тоді збігалися", - заявив Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ на полях конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі в неділю.

Після цього, як розповів президент, "я хотів зустрітися і провести діалог (із Сі Цзіньпіном - ІФ-У), хотів (особисто - ІФ-У) запросити на Саміт миру й обговорити двосторонні відносини; вважаю, що нам є про що говорити".

"Чому? Тому що найбільший товарообіг був, особливо агропромисловість, металургія - до війни, поки рф не блокувала море. Це свідчить про політику України, яка абслолютно відкрита, і тут є ринкова економіка. На жаль, на сьогодні контактів із Китаєм потужних у нас немає через те, що цього не хоче китайська сторона", - констатував Зеленський.

Відповідаючи на уточнювальні запитання журналістів, чи були у Зеленського або його команди якісь зустрічі з представниками Китаю в Сінгапурі, президент України сказав, що ні.

Водночас Зеленський заявив, що Україна без позитиву сприймає сигнал з Китаю щодо того, що вони не будуть підтримувати і брати участь у Саміті миру.

Говорячи про роль КНР у цьому питанні, президент України зазначив, що "Китаю є що робити на Саміті миру".

"Ядерна безпека і продовольча - ці два з трьох пунктів. Безумовно, було б дуже непогано, щоб Китай допоміг розв'язати ці проблеми. Передусім, ви пам'ятаєте, що в нас був Будапештський меморандум, були потужні гаранти. Ми б дуже хотіли, щоб ці країни, включно з Китаєм, бачили вихід із ситуації, яка може принести ризики всьому світові, тому що окупована ЗАЕС - 6 блоків можуть вибухнути. Вона замінована. Гроссі (глава МАГАТЕ - ІФ-У) говорить про високий ризик викиду. Це ризик для світу. Тут Китай має бути присутнім. Раніше їхня позиція не відрізнялася від інших держав за цим пунктом - безпека і невикористання атомної станції як ядерної зброї", - сказав Зеленський.

"У продовольчій безпеці вони теж мають бути зацікавлені. У нас був найбільший товарообіг. Вони підтримували територіальну цілісність. Тому їм є що робити на цьому Саміті", - резюмував президент України.