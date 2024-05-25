Зеленський обговорив подальшу підтримку України із представниками Палати представників США

"Обговорив подальшу підтримку України. Поспілкувалися про ситуацію на передовій і напрями військової допомоги Україні, зокрема, про посилення протиповітряної оборони додатковими системами та ракетами до них", - написав президент у телеграмі.

Окрему увагу, за його словами, на зустрічі було присвячено посиленню санкційного тиску на рф.

Глава держави подякував Сполученим Штатам Америки за вагому двопалатну і двопартійну підтримку з боку Конгресу, президенту США Джозефу Байдену і американському народу.