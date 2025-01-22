Генерал: За припиненням вогню в Україні могла б спостерігати місія під мандатом ООН, яка включатиме не лише європейців

Таку думку Голова Військового комітету ЄС генерал Роберт Брігер висловив в інтерв’ю виданню Welt, передає Укрінформ.

«Можлива місія під мандатом ООН, яка включатиме не лише європейців, а й солдатів із глобального півдня чи, наприклад, Кавказу. Солдати ЄС, безсумнівно, зможуть зробити значний внесок», - сказав Брігер.

Він вважає, що країни-члени ЄС також можуть, залежно від політичного рішення, надати значні сили для моніторингу припинення вогню. Однак спостереження за демілітаризованою зоною вздовж фронту, безумовно, вимагатиме військової присутності «у високому п’ятизначному діапазоні».

Щодо того, чи повинні військові мати зброю, Брігер зауважив, що це має бути політичне рішення. З військової точки зору, за його словами, якщо є необхідність уникнути відновлення конфлікту та забезпечити ефективність припинення вогню, слід створити виконавчу місію і надати солдатам потужний мандат.

«Це означає, що вони також мали б право втілювати припинення вогню із застосуванням зброї та підтримки з повітря. На цей момент все це звучить дуже теоретично, але такий сценарій може бути втілений у життя», - сказав генерал.

Воєначальник назвав «малоймовірним» план Дональда Трампа швидко припинити війну в Україні, «заморозивши» лінію фронту.

«Таке рішення є малоймовірним. Простіше кажучи, це дало б перевагу покласти край смертям. Недолік, однак, полягав би в тому, що конфлікт тривав би й, в гіршому випадку, тривав би десятиліттями; наприклад, як між Північною та Південною Кореєю», - зауважив Брігер.

Він при цьому нагадав слова колишнього начальника Генштабу США Марка Міллі, які той сказав у 2023 році - Україна не може повністю виграти цю війну з тими ресурсами, які вона має. Повернення втрачених територій потребуватиме значно більшого розгортання сил, ніж Україна має у своєму розпорядженні. Зараз важливо, щоб Україна зайняла якнайсильнішу переговорну позицію перед можливими переговорами про припинення вогню, - сказав Голова Військового комітету ЄС.