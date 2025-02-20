Сибіга: Китай зацікавлений у мирному та справедливому завершенні війни в Україні

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час форуму "Україна. Рік 2025", передає УНН.

"Я переконаний, що Китай також зацікавлений у справедливому завершенні війни. Для Китаю Європа є найбільш ємким ринком, тому вони зацікавлені у відсутності дестабілізації у цьому регіоні", - сказав Сибіга.

Глава МЗС України заявив про надзвичайно продуктивну розмову Ван Ї.

"Це вже була друга моя розмова на полях Мюнхенської конференції. Вона була надзвичайно предметна, змістовна і я переконаний, з подальшими продовженням", - додав Сибіга.

Обговорення з китайським представником також включало тему головування Китаю в Радбезі ООН, що збігається з важливими заходами України на майданчиках ООН, присвяченими третім роковинам повномасштабного вторгнення. Сибіга подякував Китаю за підтримку територіальної цілісності України і висловив сподівання на активну роль Китаю в досягненні справедливого миру.

"Окремої уваги було присвячено торгівельно-економічному співробітництву. Незважаючи на російську агресію торгівля у нас зростає. Ми також на пряму проінформували китайську сторону про удар по саркофагу на ЧАЕС. І роль Китаю, і реагування Китаю на шантажування росією, застосування ядерної зброї на удари росією по обʼєктах ядерної енергетичної структури має ключове значення. Також роль Китаю має важливе значення щодо повернення свободи мореплавства в Чорне море, адже ми теж відіграємо значну роль у продовольчій безпеці Китаю, постачаючи нашу продукцію певного ряду. Тому весь цей спектр питань був обговорений", - резюмував Глава МЗС.