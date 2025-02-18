Як Львівська митниця викрила власну контрабандну схему

Порожня? Переповнена!

П’ятничного ранку митники зупинили вантажівку Iveco ВС5179ТМ, що в’їжджала з Польщі як порожня. Однак під час огляду з’ясувалося, що всередині – смартфони, ігрові приставки, брендовий одяг, роботи-пилососи та навіть два мотоцикли. Загальна вартість – понад 10 мільйонів гривень.

Львівська митниця оперативно відзвітувала у соцмережах: порушення виявлено, складено протокол, винних покарано. Начальник митниці Андрій Кузнік особисто наголосив на необхідності дотримання закону.

Що замовчав Кузнік?

Затримана вантажівка – частина давно налагодженого контрабандного каналу, який діє під патронатом 4-го управління СБУ та окремих посадовців Львівської митниці, повідомляє журналіст Євген Плінський (https://t.me/plinskiymedia/6231)

Механізм простий:

Водій подає заявку на ввезення «порожнього» транспорту.

За «дозвіл» сплачуються 5-10% вартості вантажу.

Бус безперешкодно проходить митний контроль.

Перетин кордону Iveco ВС5179ТМ був запланований на зміну Олега Крившука – митника, що працює у «узгоджених» змінних групах. Його куратор – Степан Марунчак, колишній контрабандист Волині, що нині курує митницю у СБУ.

Але цього разу схема дала збій. Контрабандисти порушили «правила» А головне правило таких схем – чесність серед своїх. Якщо заявляєш брендовий одяг на 150 000 $, а везеш техніку на 500 000 $ – готуйся до проблем. Очевидно, водій Iveco або його власники вирішили «наварити» більше, ніж було погоджено. Це і призвело до показової розправи – затримання та гучної заяви митниці.

Чому митниця не передала справу в БЕБ?

З 1 липня 2024 року в Україні відновлено кримінальну відповідальність за товарну контрабанду. Згідно із законом, якщо вартість контрабандного товару перевищує 7,57 млн грн, митниця зобов’язана передати справу до Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Втім, офіційного повідомлення до БЕБ не було. Чому? Річ у тому, що перший крок розслідування – перевірка історії перетинів кордону вантажівкою ВС5179ТМ. Якщо з’ясується, що вона вже десятки разів заїжджала в Україну як «порожня», це вкаже на масштабну контрабандну мережу. А міжнародний запит до польської митниці доведе, що жодного разу машина справді порожньою не була. Це означатиме не просто покарання для водія чи керівників митниці, а удар по всій схемі контрабандного бізнесу, що кришується силовиками.

Чому все закінчилося протоколом і соцмережами?

Замість кримінального розслідування, митники обмежилися адміністративним протоколом – що лише підтверджує небажання зачіпати глибші зв’язки. Львівська митниця спробувала виставити цю історію як перемогу у боротьбі з контрабандою, але насправді випадково вказала суспільству, хто і як дійсно контролює тіньові потоки на кордоні.

Що показує статистика?

Втрати бюджету від контрабанди: за оцінками експертів, у 2023 році Україна втратила через контрабанду від 120 до 167 мільярдів гривень.

Що далі?

Публічність цього випадку ставить питання не лише до Крившука, а й до Андрія Кузніка та всього механізму роботи «порожніх» вантажівок. Якщо справою зацікавляться правоохоронці або міжнародні організації – це може стати початком великого розслідування. І якщо Львівська митниця сама себе «спалила», то, можливо, нарешті з’явиться шанс викрити і зламати всю систему.