Войти | Зарегистрироваться
18:22

четверг,
20 февраля
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Корнієнко: Близько тисячі людей в Брюсселі займаються нашим вступом в ЄС

20.02.2025 / 10:12
Під час вступу і подальшого членства в Євросоюзі Україна зможе брати участь у конкурсах проєктів ЄС на близько 1 трлн євро.

Про це повідомив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко під час заходу "Діалоги з NV. Україна змінює світ", передає Укрінформ.

"Можете собі уявити, які це кошти вже є. Які кошти ЄС спрямовує вже в нас. Вже окрім (програми фінансової підтримки України від Європейського Союзу – ред.) Ukraine Facility, окрім допомоги через війну, крім збройної допомоги. А ще ми вже зможемо брати участь у конкурсах на близько 1 трлн євро проєктів горизонтального вирівнювання (місцевих бюджетів – ред.). Мається на увазі – між всіма країнами-членами ЄС і кандидатами. При цьому участь зможуть брати громади: навіть не держава і не бізнес, а наші містечка", – наголосив він.

Віцеспікер також нагадав, що переговори про вступ України до Євросоюзу відбуватимуться на основі нової моделі, яка передбачає кластерний підхід.

"Я думаю, що є позитивні новини для нас в самому ЄС. Вони полягають у тому, що нас будуть приймати трошки не так, як у попередні хвилі (вступу до ЄС – ред.). Для нас буде інша процедура. Рішення щодо нашого членства будуть ухвалювати не так, як під час інших хвиль розширення. Відкриття кластерів і розділів відбуватиметься не почергово, а разом (можливо, одночасно). Процедура вже інша, і вже більше людей цим займається. Близько тисячі людей в Брюсселі займаються нашим вступом", – додав перший віцеспікер.

Корнієнко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 февраля
19 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.