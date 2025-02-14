Орбан: Поки Трамп і путін ведуть реальні переговори про мир, представники ЄС лише роблять марні заяви

Свою позицію він оприлюднив у соцмережі X, наголосивши, що ЄС не має автоматичного права на участь у мирному процесі.

"Ця заява є свідченням слабкого лідерства Брюсселя. Поки президенти Трамп і путін ведуть реальні переговори про мир, представники ЄС лише роблять марні заяви. Ви не можете просто вимагати місце за столом переговорів", - написав Орбан.

На його думку, щоб бути частиною переговорного процесу, Брюссель має заслужити цю роль завдяки сильному керівництву та ефективній дипломатії.

"Позиція Брюсселя, яка полягає в підтримці війни, скільки б вона не тривала, є морально та політично неприйнятною", – додав він.

Заява Орбана стала реакцією на публікацію верховного представника ЄС із закордонних справ Каї Каллас, яка наголосила, що незалежність та територіальна цілісність України є безумовними.