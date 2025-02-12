Лазуткін: Добровольці від 18 до 24 років близько шести місяців перебуватимуть на лінії бойового зіткнення

Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону Єдині новини, розповідаючи в коментарі ведучій Вікна-новин Яні Брензей про те, які виплати і за що отримуватимуть такі контрактники.

За його словами, ті, хто підпише контракт, одразу ж отримає 200 тис. грн – це стартова підтримка, 300 тис. грн – протягом 5 робочих днів після проходження базової військової підготовки, і третю частину – 500 тис. грн – у день завершення контракту та виключення зі списків особового складу військової частини.

«Це плюс до грошового забезпечення і додаткових виплат, якщо йдеться про виконання бойових завдань. А передбачається, що близько 6 місяців ці люди будуть виконувати бойові завдання на лінії бойового зіткнення», – пояснив Лазуткін.

І зауважив, що Міноборони розраховує на поповнення війська і вже по першій добі, яка ще не завершилася, бачить зацікавленість.

«Є певний ажіотаж. Ті віськовослужбовці, які зараз на лінії бойового зіткнення, безумовно, потребують підкріплення, і люди зазначеної вікової групи можуть стати суттєвим поповненням», – сказав речник МОУ.

Нагадаємо, 11 лютого Міноборони офіційно запустило проєкт Контракт 18-24. Це добровільна ініціатива для українців вікової категорії 18-24 роки, які готові приєднатися до Сил оборони на один рік.

Вони зможуть отримати фінансову підтримку в розмірі 1 млн грн, право на безкоштовне навчання у вишах та спеціальні умови іпотечного кредитування.