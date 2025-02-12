Зеленський: Нині саме Україна утримує фронт проти мільйона російських військових

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist, передає УНН.

"Дивіться, сьогодні у нього є армія бойових бригад. У нього 220 бойових бригад. У кожній бригаді — 3 500–5 000 військових. Я називаю вам приблизні цифри, оскільки наші бригади дуже схожі. Отже, у нього 220 бригад. Так, він втратив багато кадрових офіцерів, тисячі. Це молоді люди, вони навчаються, проходять підготовку тощо. Але їх усе ще 220. В Україні — 110, у Європі — 80", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що без України Європа буде окупована.

"Без допомоги Сполучених Штатів він поступово нас з’їсть, тому що ми вдвічі менші. А щоб нас окупувати, йому потрібно бути втричі більшим за нас. Це закони сухопутної війни. Коли ти наступаєш, тобі потрібне співвідношення один до трьох, тоді ти можеш окупувати, захопити, розгромити", - зауважив Зеленський.

За його словами, щоб окупувати Україну, йому потрібно мати не 220 бригад, а 330 бригад.

"Завтра, якщо він розвернеться і піде на Європу, він її всю окупує. Європа нічого не зможе зробити. Нічого. Це дуже серйозно. Тобто Україна не просто обороняється. Україна стримує 1 мільйон росіян. Ми стримуємо 1 мільйон військових російської федерації, просто воюючи з ними. Якщо завтра путін скаже: "Я більше до вас не йду, я пішов у Європу", що робитиме Європа?", - сказав президент України.