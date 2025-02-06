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Фріз: В Україні вже передбачене покарання за скоєння злочинів проти військових та працівників ТЦК

07.02.2025 / 10:12
Законодавством вже передбачені суворі норми покарання за скоєння злочинів проти військових та працівників ТЦК, зокрема за посягання на життя військовослужбовця, у зв’язку з їхньою діяльністю.

Про це повідомила народна депутатка, членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз у коментарі Укрінформу.

«Суспільна напруга щодо конфліктів військовозобов’язаних та співробітників ТЦК є значною. Серйозний вплив на розпалювання цих конфліктів здійснюють анонімні засоби масової інформації і російська пропаганда. А висвітлення подій часто відбується однобоко, що порушує елементарні стандарти журналістики», - зазначила Фріз.

Народна депутатка наголосила, що порушення законодавства співробітниками ТЦК є неприпустимою практикою і в парламенті вже зареєстровано законопроєкт 12442, яким передбачається посилення відповідальності представників ТЦК та СП і ВЛК, «але потрібно розуміти, що громадяни також мають дотримуватися закону і з повагою ставитися до ТЦК та СП і поліції при спілкуванні з ними».

Фріз наголосила, що «застосування будь-яких форм насильства неприпустиме і очевидно, що тілесні ушкодження, вбивство або підрив ТЦК є злочинами».

«Законодавством вже передбачено більш суворі норми покарання за вчинення таких дій щодо військовослужбовців, наприклад, опір військовослужбовцям та посягання на життя військовослужбовця у зв’язку з їхньою діяльністю», - відповіла Фріз на запитання кореспондента Укрінформу про те, чи має намір парламент посилювати відповідальність за вбивства працівників ТЦК чи підрив вибухових засобів біля будівель ТЦК та СП.

Політикиня також наголосила, що військовозобов’язані мають усвідомлювати, що значна кількість працівників ТЦК та СП на сьогодні це військові, які служили на передовій, але за станом здоров’я не можуть продовжувати воювати на лінії фронту, тому їх переведено на іншу форму служби в тил.

«Законність та правопорядок мають дотримуватися всіма в країні, інакше насилля перетвориться на норму», - акцентувала членкиня оборонного комітету.

Фріз
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