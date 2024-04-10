Фріз: Про депортацію українців з-за кордону не йдеться, оскільки такого механізму немає

Про це розповіла членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепка від Європейської солідарності Ірина Фріз в ефірі Радіо Свобода.

«Надання консульських послуг буде відбуватися протягом 60 днів з часу набуття чинності цього закону з одночасною актуалізацією даних. Тобто чоловік призовного віку може прийти, щоб отримати консульську послугу за ці 60 днів і може оновити свої дані. Зазначити місце перебування, контактні дані для того, щоб Міноборони і Генштаб мали чітке розуміння, яка кількість громадян перебуває за кордоном», – сказала вона.

Народна депутатка додала, що про депортацію українців з-за кордону не йдеться, оскільки такого механізму немає.

«Зараз згідно з чинним законодавством, і українським, і міжнародним, немає механізму депортації людей під час воєнного стану з інших країн. Жодної депортації відбуватися не буде. Це лише для військового обліку потрібно для Міністерства оборони», – зазначила Фріз.