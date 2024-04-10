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Фріз: Про депортацію українців з-за кордону не йдеться, оскільки такого механізму немає

11.04.2024 / 18:30
Надання консульських послуг українцям за кордоном за наявності військово-облікових документів потрібно для того, щоб розуміти кількість громадян, які перебувають за межами України.

Про це розповіла членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепка від Європейської солідарності Ірина Фріз в ефірі Радіо Свобода.

«Надання консульських послуг буде відбуватися протягом 60 днів з часу набуття чинності цього закону з одночасною актуалізацією даних. Тобто чоловік призовного віку може прийти, щоб отримати консульську послугу за ці 60 днів і може оновити свої дані. Зазначити місце перебування, контактні дані для того, щоб Міноборони і Генштаб мали чітке розуміння, яка кількість громадян перебуває за кордоном», – сказала вона.

Народна депутатка додала, що про депортацію українців з-за кордону не йдеться, оскільки такого механізму немає.

«Зараз згідно з чинним законодавством, і українським, і міжнародним, немає механізму депортації людей під час воєнного стану з інших країн. Жодної депортації відбуватися не буде. Це лише для військового обліку потрібно для Міністерства оборони», – зазначила Фріз.

військовозобов’язані, Фріз
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