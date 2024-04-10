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Президенти України та Швейцарії обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру

11.04.2024 / 13:19
Президент Володимир Зеленський та президентка Швейцарії Віола Амхерд обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру у Швейцарії.

Саміт продовжить попередню роботу над впровадженням Формули миру за підсумками чотирьох зустрічей радників із питань національної безпеки, що відбулися в Копенгагені, Джидді, на Мальті та в Давосі, передає УНН.

«Поспілкувався з Віолою Амхерд і подякував Швейцарії за стабільну підтримку, зокрема за сьогоднішнє рішення про виділення 5 мільярдів швейцарських франків на відбудову України. Обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру у Швейцарії, запланованого на червень цього року. Саміт продовжить нашу попередню роботу над впровадженням Формули миру за підсумками чотирьох зустрічей радників із питань національної безпеки, що відбулися в Копенгагені, Джидді, на Мальті та в Давосі», - повідомив Зеленський у Telegram.

Він зазначив, що продовжується тісна співпраця над залученням якомога ширшого кола країн до участі в саміті з метою формулювання спільного практичного бачення щодо досягнення справедливого, тривалого та всеосяжного миру для України.

Зеленський, Амхерд
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