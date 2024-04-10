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В Маріуполі окупанти планують провести мобілізацію

11.04.2024 / 11:14
Окупаційна «влада» в Маріуполі планує провести у травні «мобілізацію», а також розпочинає весняний «призов».

Про це в Телеграмі повідомляє Маріупольська міська рада, передає Укрінформ.

«У травні в окупованому Маріуполі може розпочатися мобілізація. Так званий військовий комісаріат Маріуполя та району видав розпорядження, згідно з яким окупаційна адміністрація до 15 квітня має надати всі дані про підприємства у місті для проведення мобілізаційних заходів», - йдеться у повідомлені.

Окрім того, на тимчасово окупованих територіях розпочинається весняний «призов» чоловіків 1994-2006 років народження.

мобілізація, Маріуполь
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