В Маріуполі окупанти планують провести мобілізацію

Про це в Телеграмі повідомляє Маріупольська міська рада, передає Укрінформ.

«У травні в окупованому Маріуполі може розпочатися мобілізація. Так званий військовий комісаріат Маріуполя та району видав розпорядження, згідно з яким окупаційна адміністрація до 15 квітня має надати всі дані про підприємства у місті для проведення мобілізаційних заходів», - йдеться у повідомлені.

Окрім того, на тимчасово окупованих територіях розпочинається весняний «призов» чоловіків 1994-2006 років народження.