ЦПД: Інформація про мобілізацію жінок в Україні є фейковою

"Нині активно розповсюджується інформація, що буцімто в Україні збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок. Центр наголошує, що жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок. Тож розповсюджувана інформація - фейкова", - йдеться в повідомленні ЦПД у телеграм-каналі в середу.

У повідомленні наголошується, що "питання мобілізації жінок на сьогодні не є актуальним і не розглядається органами влади".

"Жінки можуть мобілізуватися до Сил оборони України виключно добровільно. Інше - не планується", - зазначено в повідомленні.